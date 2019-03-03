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МВД опровергло слухи о наказании задержавших Емельяненко сотрудников

3 Марта 2019 в 15:38
МВД опровергло слухи о наказании задержавших Емельяненко сотрудников

Полицейские, задержавшие бойца смешанного стиля Александра Емельяненко в Кисловодске, не будут наказаны или уволены в связи с тем, что действовали в рамках закона, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

«Главное управление МВД России по Ставропольскому краю официально заявляет, что ранее распространенная в ряде СМИ информация об угрозах и возможном увольнении сотрудников полиции, принимавших участие в задержании водителя в городе Кисловодске, не соответствует действительности. Сотрудники органов внутренних дел действовали в рамках российского законодательства», - заявили в ведомстве.

Александр Емельяненко был задержан в Кисловодске 1 марта после ДТП в состоянии алкогольного опьянения. После угроз в адрес полицейских, которые его остановили с требованием предъявить документы на машину, боец попытался скрыться от них на автомобиле. Однако, полиция блокировала автомобиль нарушителя.

Решением кисловодского городского суда 2 марта Емельяненко был отправлен под административный арест на десять суток.

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