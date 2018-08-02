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МВД хочет усложнить экзамен на права

2 Августа 2018 в 18:21
МВД хочет усложнить экзамен на права

Министерство внутренних дел Российской Федерации решило усложнить поучение водительских прав. Оно предлагает кабинету министров издать постановление об объединении в единый экзамен испытаний на площадке и на улицах города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Уточняется, что практический экзамен на управление мотоциклами будет, как и ранее проводиться на закрытых площадках, отмечает Газета.ру. Объединение «площадки» и «города» в единую практическую часть повлечёт за собой отмену запрета на учебную езду на автотрассах.

Для того, чтобы автошколы подготовились к изменениям, постановление, в случае принятие, вступит в силу через пол года со дня опубликования.

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