МВД хочет усложнить экзамен на права

Министерство внутренних дел Российской Федерации решило усложнить поучение водительских прав. Оно предлагает кабинету министров издать постановление об объединении в единый экзамен испытаний на площадке и на улицах города. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Уточняется, что практический экзамен на управление мотоциклами будет, как и ранее проводиться на закрытых площадках, отмечает Газета.ру . Объединение «площадки» и «города» в единую практическую часть повлечёт за собой отмену запрета на учебную езду на автотрассах.

Для того, чтобы автошколы подготовились к изменениям, постановление, в случае принятие, вступит в силу через пол года со дня опубликования.