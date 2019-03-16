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МВД и Минэкономразвития не договорились о новом формате экзамена на права

16 Марта 2019 в 12:42
МВД и Минэкономразвития не договорились о новом формате экзамена на права

Министерство внутренних дел России и Минэкономразвития не смогли согласовать проект реформы экзаменов на получение водительских прав. Речь идет о слиянии испытаний "площадки" и "города". По мнению ГИБДД, нововведение поможет создать более комфортные условия для будущих водителей.

Для урегулирования разногласий было проведено согласительное совещание. Однако, вопрос так и остался нерешенным. МВД России сообщило, что не планирует вносить изменения в прект постановления. В ходе совещания также поднимался вопрос о сокращении, как общего количества практических экзаменов, так и их продолжительности.

Незадолго до этого сообщалось, что Минэкономразвития раскритиковало проект, который подготовило МВД. Согласно документу, для получения прав предлагалось заменить сдачу двух экзаменов одним.

Ранее глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков рассказал НСН, как на законодательном уровне ввести инициативу о проведении аукционов по продаже красивых номеров.

 

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