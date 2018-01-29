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Мужчины, заключившие в Москве однополый брак, покинули Россию

29 Января 2018 в 18:59
Мужчины, заключившие в Москве однополый брак, покинули Россию

Молодые люди, заключившие в Дании однополый брак, а также поставившие отметки о нём в российских паспортах, покинули территорию нашей страны. Как сообщает Дождь, об этом рассказал правозащитник Игорь Кочетков. Павел Стоцко и Евгений Войцеховский были вынуждены покинуть Россию из-за поступающих в их адрес угроз.

Сегодня, 29 января, мужчин обязали прийти в отделение полицию для составления протокола об умышленной порче паспорта по небрежности. Сотрудники правоохранительных органов настаивают на том, что Стоцко и Войцеховский «инициировали внесение в свои паспорта отметок, не предусмотренных действующим законодательством».

Ранее сообщалось, что в полиции молодым людям пообещали закрыть административное дело против них и дать возможность покинуть страну в обмен на паспорта. Дождь отмечает, что по совету адвоката мужчины отдали документы.

Напомним, в отношении двух москвичей, которые заключили в Дании однополый брак, а также подтвердили его в столичном МФЦ, поставив в паспорта штампы, было заведено административное дело. Павел Стоцко и Евгений Войцеховский утверждают, что не совершали ничего противоправного и предоставили в МФЦ все необходимые документы, которые требует российское законодательство. Несмотря на это, их паспорта были аннулированы.Сотрудницу, поставившую в них штампы о браке, уволили. 

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