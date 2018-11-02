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Мужчину избили саперной лопатой возле супермаркета в Москве

2 Ноября 2018 в 22:26
Мужчину избили саперной лопатой возле супермаркета в Москве

Столичная полиция разыскивает неизвестного, напавшего несколько дней назад на 48-летнего мужчину около супермаркета на ул. Новорогожская в Таганском районе, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Телесные повреждения были нанесены саперной лопатой, после чего скрылся.

В МВД провели проверку и 1 ноября возбудили уголовное дело о хулиганстве. Проводится розыск злоумышленника.

Ранее НСН сообщала, что неизвестные напали на мужчину в районе д. 61, корп. 1 на ул. Привольная на юго-востоке Москвы. Потерпевшему, которым оказался 50-летний глава префектуры СЗАО Алексей Микеров, нанесли ножевое ранение в область ягодиц. Он был госпитализирован.

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