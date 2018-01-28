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Мужчинам, заключившим в Москве однополый брак, аннулируют паспорта

28 Января 2018 в 10:28
Мужчинам, заключившим в Москве однополый брак, аннулируют паспорта

МВД возбудило административные дела в отношении двух мужчин, заключивших однополый брак и поставивших отметки об этом в свои российские паспорта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, брак между Павлом Стоцко и Евгением Войцеховским был оформлен в Дании. По возвращению в Москву молодые люди направились в один из МФЦ, где предоставили документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По словам одного из мужчин, на страничке о семейном положении им поставили соответствующие штампы.

В МВД действия мужчин сочли нарушением по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность». Оба паспорта уже внесены в базу данных недействительных паспортов и подлежат изъятию, пишут «Известия».

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