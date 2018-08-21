Мужчина в Чите забыл в троллейбусе сумку с 1 млн рублей

Сотрудники полиции в Чите наши забывшего в троллейбусе сумку с 1 млн рублей пассажира. Им оказался 81-летний мужчина, который рассказал, что находится в городе проездом.

В пресс-службе забайкальского управления МВД рассказали, что в полицию обратился кондуктор троллейбуса, обнаруживший бесхозную сумку в салоне. Полицейские обнаружили в ней кроме личных вещей, несколько пачек денежных купюр на сумму 1,062 миллиона рублей, а также документы на имя 81-летнего жителя города Петровск-Забайкальский, передает «Свободная пресса».

Сотрудники правоохранительных органов отыскали мужчину, они помогли ему положить деньги на банковский счет и снять номер в гостинице.