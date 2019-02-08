Мужчина умер во время авиаполета в Сочи

62-летний мужчина скончался во время перелета из Москвы в Сочи, сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи.

В аэропорт была направлена реанимационная бригада. Медики прибыли непосредственно к трапу лайнера и поднялись на борт, однако спасти мужчину им не удалось.

Известно, что перед полетом пассажир перенес несколько операций на сердце.

Ранее сообщалось, что врач пермского баскетбольного клуба «Парма» Андрей Буторин спас от смерти женщину, которой стало плохо с сердцем во время полета.

Причиной приступа стала сердечнососудистая гипотония на фоне гипоксии (недостатка кислорода). После посадки самолета пациентка была передана в руки прибывшей бригаде скорой помощи.