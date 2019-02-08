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Мужчина пострадал при попытке похитить спецтехнику

8 Февраля 2019 в 21:13
Мужчина пострадал при попытке похитить спецтехнику

В Зеленограде 42-летний безработный уроженец Армении попал в больницу с переломами лонной и седалищной костей после того, как случайно завел колесный погрузчик и оказался у него на пути, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Якобы мужчины дернул за рычаг погрузчика Cat, а тот тронулся с места и совершил наезд. У полицейских есть основания полагать, что пострадавший намеревался похитить спецтехнику

Пострадавшему оказывают помощь в хирургическом отделении. Полицейские проводят проверку.

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