Мужчина пострадал при попытке похитить спецтехнику

В Зеленограде 42-летний безработный уроженец Армении попал в больницу с переломами лонной и седалищной костей после того, как случайно завел колесный погрузчик и оказался у него на пути, сообщил Агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Якобы мужчины дернул за рычаг погрузчика Cat, а тот тронулся с места и совершил наезд. У полицейских есть основания полагать, что пострадавший намеревался похитить спецтехнику

Пострадавшему оказывают помощь в хирургическом отделении. Полицейские проводят проверку.