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Мужчина, отрубивший своей жене руки, приговорен к 14 годам заключения

15 Ноября 2018 в 11:41
Мужчина, отрубивший своей жене руки, приговорен к 14 годам заключения

Серпуховской суд Московской области приговорил Дмитрия Грачева, который топором отрубил своей жене кисти рук, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Прокурор просил 17 лет лишения свободы для молодого человека, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

26-летний житель Серпухова отвез свою 25-летнюю супругу в лес и из ревности отрубил ей кисти обеих рук. После чего отвез ее в больницу. У пары есть двое детей.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН рассказал, почему не стоит обвинять Мамаева в неискренности из-за иконостаса в камере.

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