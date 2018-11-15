Мужчина, отрубивший своей жене руки, приговорен к 14 годам заключения

Серпуховской суд Московской области приговорил Дмитрия Грачева, который топором отрубил своей жене кисти рук, к 14 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Прокурор просил 17 лет лишения свободы для молодого человека, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

26-летний житель Серпухова отвез свою 25-летнюю супругу в лес и из ревности отрубил ей кисти обеих рук. После чего отвез ее в больницу. У пары есть двое детей.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН рассказал, почему не стоит обвинять Мамаева в неискренности из-за иконостаса в камере.

