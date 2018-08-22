Мужчина лишился сосательного табака из-за его незаконного ввоза в Россию

Двести сорок упаковок сосательного табака - снюса – нашли таможенники аэропорта Домодедово. Товар находился в ручной клади гражданина Армении. Мужчина прилетел в Москву из Стокгольма. Турист заявил, что купил табак для личного пользования, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В таможенной службе пояснили, что не декларировать при ввозе в страну разрешено не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака на одного совершеннолетнего гражданина.

В результате армянин лишился всех упаковок табака. Кроме того, ему грозит административное наказание за несоблюдение ограничений на ввоз.