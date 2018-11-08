Муж телеведущей Малышевой угодил под автобус

Супруг телеведущей Елены Малышевой Игорь Малышев угодил под автобус в центре Москвы. Как стало сегодня известно, случилось это днём 6 ноября на улице Покровка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

59-летний мужчина госпитализирован с травмами, полученными в момент происшествия. Медики определили у пострадавшего сотрясение мозга, а также ушибы, передает RT . Сама ведущая утреннего медицинского шоу «Жить здорово!» пока не комментирует происшествие с её мужем.

Игорь Малышев - доктор медицинских наук, заведующий лабораторией клеточных биотехнологий и отдела фундаментальных исследований Научно-исследовательского медико-стоматологического института.

Елена Малышева - врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук.