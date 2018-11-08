Четверг
08 ноября
USD 66.09
EUR 75.68
Горячие новости

Муж телеведущей Малышевой угодил под автобус

8 Ноября 2018 в 15:16
Муж телеведущей Малышевой угодил под автобус

Супруг телеведущей Елены Малышевой Игорь Малышев угодил под автобус в центре Москвы. Как стало сегодня известно, случилось это днём 6 ноября на улице Покровка, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

59-летний мужчина госпитализирован с травмами, полученными в момент происшествия. Медики определили у пострадавшего сотрясение мозга, а также ушибы, передает RT. Сама ведущая утреннего медицинского шоу «Жить здорово!» пока не комментирует происшествие с её мужем.

Игорь Малышев - доктор медицинских наук, заведующий лабораторией клеточных биотехнологий и отдела фундаментальных исследований Научно-исследовательского медико-стоматологического института.

Елена Малышева - врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.