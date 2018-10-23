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Муж Чудновец вызвал на поединок помощника депутата Шаргунова

23 Октября 2018 в 12:48
Муж Чудновец вызвал на поединок помощника депутата Шаргунова

Гражданский муж воспитательницы детского сада Евгении Чудновец, которую ранее осудили за репост, Андрей Мясников рассказал о её отношениях с директором Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андреем Ивановым, который, ко всему прочему, является ещё и помощником депутата Сергея Шаргунова. Об этом курганец рассказал на своей странице в Facebook.

При этом Мясников признался, что находится «в смятении», поскольку не знает, как ему поступить из-за сложности соперничества «со столь важной фигурой». Поэтому курганец попросил совета у подписчиков, сообщает Ura.ru. Как отмечает Мясников, именно он четыре месяца боролся за освобождение Чудновец, которое в итоге состоялось. Теперь же, считает мужчина, воспитательница летает в Москву за счёт Иванова.

Всё это вывело Мясникова из себя, поэтому он вызвал Иванова на бой.

«Предлагаю побороться за Женю в честном мужском поединке. Я должен выпустить пар, ну, а вы, возможно, заслужить ее любовь», - подчеркнул Мясников.

Напомним, ранее Чудновец хотела принять участие в выборах губернатора Свердловской области, однако избирательная комиссия Свердловской области отказалась её регистрировать. Тогда Евгения Чудновец в эфире НСН рассказала, что планирует оспорить это решение в суде.

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