Вторник
02 апреля
USD 65.42
EUR 73.5
Горячие новости

Музей Победы впервые станет площадкой Московского кинофестиваля

2 Апреля 2019 в 15:44
Музей Победы впервые станет площадкой Московского кинофестиваля

41-й Московский международный кинофестиваль пройдет в Москве с 18 по 25 апреля. Впервые площадкой мероприятия станет кинотеатр «Поклонка» в Музее Победы.

С 19 по 25 апреля в музее будут проходить ретропоказы, которые посвящены 100-летию ВГИКа. На «Поклонке», в том числе, покажут ленты «Мольба» (1967) Тенгиза Абуладзе и «Ой, вы, гуси» (1991) Лидии Бобровой, а также программу короткометражных вгиковских фильмов.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут спецпоказы новых фильмов - исторической киноленты «Медный всадник России» режиссера Василия Ливанова и военной драмы «Я подарю тебе победу» режиссера Арсена Агаджаняна.

ММКФ - фестиваль класса «А». Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего долгое время не проводился. С 1959 года по 2000 фестиваль проходил раз в два года. В 2000 году кинофорум стал ежегодным.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.