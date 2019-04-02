Музей Победы впервые станет площадкой Московского кинофестиваля

41-й Московский международный кинофестиваль пройдет в Москве с 18 по 25 апреля. Впервые площадкой мероприятия станет кинотеатр «Поклонка» в Музее Победы.

С 19 по 25 апреля в музее будут проходить ретропоказы, которые посвящены 100-летию ВГИКа. На «Поклонке», в том числе, покажут ленты «Мольба» (1967) Тенгиза Абуладзе и «Ой, вы, гуси» (1991) Лидии Бобровой, а также программу короткометражных вгиковских фильмов.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдут спецпоказы новых фильмов - исторической киноленты «Медный всадник России» режиссера Василия Ливанова и военной драмы «Я подарю тебе победу» режиссера Арсена Агаджаняна.

ММКФ - фестиваль класса «А». Впервые фестиваль прошел в 1935 году, после чего долгое время не проводился. С 1959 года по 2000 фестиваль проходил раз в два года. В 2000 году кинофорум стал ежегодным.