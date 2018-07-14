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Мутко запрещено появляться рядом и фотографироваться с Инфантино

14 Июля 2018 в 11:16
Мутко запрещено появляться рядом и фотографироваться с Инфантино

Вице-премьер РФ Виталий Мутко из-за допингового скандала был признан нежелательной персоной для имиджа ФИФА. Ему запрещено появляться рядом с главой организации Джанни Инфантино.

По информации «Би-Би-Си», также вице-премьеру было рекомендовано не фотографироваться на матчах ЧМ-2018.

Отмечается, что прямого запрета для Мутко нет. Известно, что вице-премьер присутствовал на матче ЧМ с участием сборной России, но не сфотографировался с Инфантино, с которым хорошо знаком, и не появился ни на одной обложке, пишет Газета.ру

В декабре Международный олимпийский комитет объявил о пожизненном отстранении Мутко от участия в ОИ после скандала с допингом на ОИ-2014 в Сочи. Мутко приостановил работу на посту главы РФС и перестал руководить оргкомитетом ЧМ.

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