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Мутко упрекнул главу ФАС в незнании ситуации в ЖКХ

15 Марта 2019 в 18:18
Мутко упрекнул главу ФАС в незнании ситуации в ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о необоснованных тарифах ЖКХ. По словам Мутко, это вопрос не настолько прост. «На самом деле это поверхностно с обывательской точки зрения, все намного глубже. Тариф ведь зависит от многих факторов», — цитирует его слова «Свободная пресса».

Напомним, ранее глава Артемьев раскритиковал ситуацию с оплатой коммунальных платежей в России. По его словам, большинство россиян в два раза переплачивают за услуги ЖХК, а тарифы на воду в двух соседних населенных пунктах могут отличаться в 54 раза. Он упомянул, что управляющие компании «на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на слова Игоря Артемьева и опубликовал на своей странице в Instagram стих в свойственной ему манере, пишет Ura.ru.

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