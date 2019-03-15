Мутко упрекнул главу ФАС в незнании ситуации в ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал заявление главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о необоснованных тарифах ЖКХ. По словам Мутко, это вопрос не настолько прост. «На самом деле это поверхностно с обывательской точки зрения, все намного глубже. Тариф ведь зависит от многих факторов», — цитирует его слова «Свободная пресса».

Напомним, ранее глава Артемьев раскритиковал ситуацию с оплатой коммунальных платежей в России. По его словам, большинство россиян в два раза переплачивают за услуги ЖХК, а тарифы на воду в двух соседних населенных пунктах могут отличаться в 54 раза. Он упомянул, что управляющие компании «на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки».

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на слова Игоря Артемьева и опубликовал на своей странице в Instagram стих в свойственной ему манере, пишет Ura.ru.