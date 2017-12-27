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Мутко рассказал, кто сменит его в оргкомитете мундиаля

27 Декабря 2017 в 15:29
Мутко рассказал, кто сменит его в оргкомитете мундиаля
На посту главы оргкомитета ЧМ-2018 Виталия Мутко сменит генеральный директор оргкомитета мундиаля Алексей Сорокин, пишет ТАСС со ссылкой на самого вице-премьера. 

По его словам, Сорокин будет взаимодействовать с ФИФА, а сам Мутко займётся координацией работы со стороны кабмина. 

Напомним, ранее Виталий Мутко сообщил, что временно оставит пост главы РФС и оргкомитета ЧМ-2018. 



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