Мутко рассказал, кто сменит его в оргкомитете мундиаля

На посту главы оргкомитета ЧМ-2018 Виталия Мутко сменит генеральный директор оргкомитета мундиаля Алексей Сорокин, пишет ТАСС со ссылкой на самого вице-премьера.По его словам, Сорокин будет взаимодействовать с ФИФА, а сам Мутко займётся координацией работы со стороны кабмина.Напомним, ранее Виталий Мутко сообщил, что временно оставит пост главы РФС и оргкомитета ЧМ-2018.