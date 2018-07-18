Среда
18 июля
USD 62.44
EUR 73.24
Горячие новости

Мутко получил благодарность от Путина

18 Июля 2018 в 19:04
Мутко получил благодарность от Путина

Президент России Владимир Путин отметил вклад вице-премьера правительства Виталия Мутко в организацию первенства мира по футболу, сообщает ТАСС.

На встрече с правительством Владимир Путин обратился к Мутко: «Виталий Леонидович, вам хочу слова благодарности сказать», - обратился президент к вице-премьеру, добавив, что он очень много сделал для первенства мира в России, поскольку был в начале пути.

«Хочу поблагодарить еще раз всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и к тем, кто здесь присутствует, и к тем, кого здесь нет», - отметил в своём обращении Путин, сообщает «Газета.ру».

Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.