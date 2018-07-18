Мутко получил благодарность от Путина

Президент России Владимир Путин отметил вклад вице-премьера правительства Виталия Мутко в организацию первенства мира по футболу, сообщает ТАСС.

На встрече с правительством Владимир Путин обратился к Мутко: «Виталий Леонидович, вам хочу слова благодарности сказать», - обратился президент к вице-премьеру, добавив, что он очень много сделал для первенства мира в России, поскольку был в начале пути.

«Хочу поблагодарить еще раз всех, кто принимал участие в организации этого грандиозного события. Это относится и к тем, кто здесь присутствует, и к тем, кого здесь нет», - отметил в своём обращении Путин, сообщает «Газета.ру».