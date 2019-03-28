Кладбище в Бахчисарае станет собственностью муфтията

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Бахчисарайское заброшенное кладбище «Азизлер» передадут в собственность Духовному управлению мусульман Крыма, сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы Руслана Бальбека.«В украинский период территорию использовали под выносную торговлю. Это недопустимо и является попранием памяти наших предков», — заявил Бальбек журналистам. По его словам, «Азизлер» перейдёт в управление муфтията в течение 3-4 месяцев. В дальнейшем здесь планируется проведения археологических изысканий.
Ранее актер Алексей Панин в эфире НСН заявил, что ему стыдно за то, что сейчас происходит в Крыму.
«Мне противно смотреть на Пореченкова с пулеметом в ДНР. Мне стыдно, что я когда-то с флагом России кричал «Крым наш», я действительно в это верил, видел, что люди хотят в Россию. Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80% людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули. Все это псевдопропагандистские истории - для Запада, а не для нас. Людям ...... на Керченский мост и весь Крым вместе взятый, они думают, чтобы с голоду не сдохнуть завтра, вот что волнует россиян. Я давно попрощался с этой страной внутренне», - заключил Панин.