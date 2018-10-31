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Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Подмосковье

31 Октября 2018 в 16:49
Мусоровоз и легковой автомобиль столкнулись в Подмосковье

В Раменком районе Московской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Subaru Legacy и мусоровоза. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» со ссылкой на слова очевидца происшествия.

«Легковушка и мусоровоз столкнулись друг с другом. Когда проезжал мимо, людей уже не было в машине. На дороге повсюду валялись осколки», – рассказал житель села Заворово Раменского района.

Отметим, в настоящий момента на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее глава Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами рассказал НСН, почему участились случаи ДТП с участием водителей автобусов.

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