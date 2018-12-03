«Мумий Тролль» станет хедлайнером «НАШЕСТВИЯ» 2019

Время предновогодних подарков и хороших новостей от организаторов «НАШЕСТВИЯ» 2019: группа «Мумий Тролль» станет хедлайнером одного из фестивальных дней!

Число «20» станет лейтмотивом выступления группы на оупен-эйре: в 2019 году «Главное приключение года» отмечает 20-летие, «Мумий Тролль» же недавно отметил 20-летие альбома «Морская», и сыграет на «Главной сцене» специальный часовой сет «Морская.20». В него войдут песни из легендарного альбома, фактически ровесника фестиваля «Нашествие», и хиты из последующих релизов группы, включая «ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД». Музыкальный сет будет сопровождаться впечатляющей видео-сценографией.

«Для нас такая возможность отметить "морской" юбилей на фестивальной сцене перед многотысячной аудиторией – это и лучший способ поблагодарить своих поклонников, и поздравить их с 20-летием фестиваля. Все эти годы в эфире "НАШЕго Радио" звучат песни группы "Мумий Тролль", и у нас есть уже несколько поколений наших общих слушателей. Это и те, кто впервые услышал "Мумий Тролль" по радио и на кассетах еще в 90-е, когда "Морская" только вышла, и те, кто только сейчас открывает для себя мир "Мумий Тролля". Мы давненько не выступали на "НАШЕСТВИИ" и любим открытые площадки, так что с нетерпением ждем встречи летом 2019 года», — сказал лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

Напоминаем, что в 2019 году «НАШЕСТВИЕ» пройдет в Большом Завидове Тверской области 5, 6 и 7 июля. Заезд на фестиваль начнется за день до официального открытия – 4 июля. Список участников стремительно растет: «Аквариум», «БИ-2», Вячеслав Бутусов и «Пикник» заявили о своем выступлении на «Главной сцене».

Билеты на юбилейное «Главное приключение года» уже доступны к покупке на официальном сайте nashestvie.ru.

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