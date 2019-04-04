Муфтий назвал низостью слова бойца ММА Макгрегора о жене Нурмагомедова

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов прокомментировал высказывание бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора о супруге российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова, сообщает Москва 24 . Ранее ирландец, объявивший о возобновлении спортивной карьеры, сравнил в соцсетях жену соперника с полотенцем за то, что она прикрывает лицо хиджабом. Он добавил фотографию со свадьбы Нурмагомедова, где голова и лицо невесты скрыты платком.

Как отметил муфтий, такими перебранками спортсмены, видимо, обеспечивают себе рекламу, однако религиозные убеждения вовлекать в это не следует. Он посоветовал Нурмагомедову быть выше провокаций и давать только такие ответы, которые будут соответствовать достоинству верующего мусульманина.

Альбир Крганов также считает низостью такое поведение Макгрегора, который вместо выяснений отношений на ринге, цепляет окружение соперника.

Ранее ирландский боец смешанных единоборств также назвал Хабиба Нурмагомедова «крысой». В ответ на упоминание своей жены российский спортсмен напомнил, что Макгрегор подозревается в изнасиловании.

В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макрегора в бое за титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка произошла массовая драка между членами команд спортсменов. Из-за этого организаторы отказались вручить Нурмагомедову пояс чемпиона, хотя и признали его победу. Он был оштрафован на 500 тысяч долларов и дисквалифицирован на девять месяцев. Макгрегор отстранен от поединков на полгода и оштрафован на 50 тысяч долларов.