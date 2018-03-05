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МПК перепроверил допинг-тесты 8-летней давности

5 Марта 2018 в 11:52
МПК перепроверил допинг-тесты 8-летней давности

В преддверии Паралимпийских игр-2018 Международный паралимпийский комитет (МПК) перепроверил допинг-пробы, взятые во время Игр в Ванкувере-2010. Напомним, все сданные тесты хранятся в течение 10 лет. В МПК сообщили, что положительных проб выявлено не было.

Глава МПК Эндрю Парсонс пояснил, что повторные тесты делаются, когда появляются новые технологии, способные более точно определить наличие в организме спортсмена запрещенные вещества. Парсонс добавил, что Паралимпийский комитет намерен защищать интересы «чистых» спортсменов и в данном случае нет так называемого срока давности, пишет RT.

Напомним, Паралимпиада в Корее стартует 9 марта, российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом и в нейтральном статусе. В Пхёнчхане на старт выйдут 30 отечественных паралимпийцев.

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