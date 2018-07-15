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Моуринью: Игра сборной РФ представила страну в лучшем виде

15 Июля 2018 в 15:48
Моуринью: Игра сборной РФ представила страну в лучшем виде

Российская сборная по футболу показала отличную игру и представила страну в лучшем виде. Такое мнение высказал в беседе с журналистами легендарный португальский тренер Жозе Моуринью.

Он отметил, что на старте ЧМ-2018 многие не были уверены даже в выходе россиян из группы.

«Однако я был уверен, что подопечные Станислава Черчесова выйдут из группы. И они это сделали. Игроки представили свою страну в лучшем виде, продемонстрировали потенциал и покинули соревнования с высоко поднятой головой», — сказал Моуринью в беседе с RT.

Он добавил, что Россия организовала отличный футбольный турнир.

Такого же мнения придерживаются болельщики и главы государств, которые побывали хотя бы на одном матче ЧМ-2018 в России. Так, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в финальный день мирового первенства поблагодарила Россию за сердечный прием. Причем, сделала это на русском языке, пишет Газета.ру

А глава ФИФА Джанни Инфантино на передаче эстафеты ЧМ Катару отметил, что буквально влюбился в Россию. Функционер надеется, что через 4 года его точно так же влюбит в себя Катар.

 

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