Мотоциклист сбил ребенка на северо-востоке Москвы

В районе дома 13 на Алтуфьевском шоссе водитель мотоцикла марки «Honda» совершил наезд на 12-летнего мальчика, сообщил Агентству «Москва» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Юрий Титов.

По предварительной информации, ребенок был сбит, когда ехал на самокате по пешеходному переходу. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства инцидента.





Алтуфьевское шоссе — улица в Северо-восточном округе Москвы и шоссе в городском округе Мытищи. Продолжает трассу улиц Комдива Орлова и Ботанической к северу от станции «Владыкино-Московское» Малого кольца МЖД. В черте города проходит строго на север до МКАД, далее следует узкое продолжение, которое, поворачивая на северо-восток через Челобитьевское шоссе, посёлок Вешки, деревни Вешки и Ховрино (там шоссе носит название Центральная улица), выходит на 4-й километр Осташковского шоссе.

По трассе шоссе расположены районы Москвы (с юга на север): Отрадное, Алтуфьевский, Бибирево (к востоку) и Лианозово (к западу).