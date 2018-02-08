Москвичка, попавшая под метропоезд, выжила

39-летняя москвичка осталась вживых, попав из-за собственной неосторожност под поезд на метростанции «Кантемировская», сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Поезд совершил экстренное торможение, но пострадавшая оказалась под поездом, при этом осталась жива.

Оперативно напряжение с путей было снято, сотрудники УВД вытащили женщину, после чего напряжение снова подали. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб голеностопного сустава правой ноги.

Инцидент в целом не повлиял на движение поездов по Замоскворецкой линии.