Четверг
14 марта
USD 65.59
EUR 74.02
Горячие новости

Мостовой высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита»

14 Марта 2019 в 21:59
Мостовой высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита»

Александр Мостовой в интервью РИА ФАН поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Зенита», который пройдет на московском стадионе «Открытие» 17 марта.

Мостовой обратил внимание на то, что у «зенитовцев» будет меньше времени на подготовку из-за участия в Лиге Европы.

По мнению эксперта, в чемпионской гонке еще ничего не решено.

«Встреча очень важна для «Спартака», поскольку необходимо сокращать отрыв, а матч с прямым конкурентом — хороший шанс», — отметил Мостовой.

Сегодня «Зенит» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.