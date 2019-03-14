Мостовой высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Зенита»

Александр Мостовой в интервью РИА ФАН поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Зенита», который пройдет на московском стадионе «Открытие» 17 марта.

Мостовой обратил внимание на то, что у «зенитовцев» будет меньше времени на подготовку из-за участия в Лиге Европы.

По мнению эксперта, в чемпионской гонке еще ничего не решено.

«Встреча очень важна для «Спартака», поскольку необходимо сокращать отрыв, а матч с прямым конкурентом — хороший шанс», — отметил Мостовой.

Сегодня «Зенит» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».