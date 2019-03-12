Москву ждёт грандиозная «Крымская весна»

Масштабный фестиваль «Крымская весна» пройдёт в предстоящие выходные в Москве по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией. идея проведения торжеств принадлежит общественным палатам Крыма и Севастополя, сообщает «ФедералПресс» .

Как подчеркнул секретарь ОП РФ Валерий Фадеев, это событие не будет политическим. Помощь в организации фестиваля оказывает правительство столицы. Для него будут задействованы центральные и окружные площадки.

Праздничные мероприятия пройдут на Тверской улице, площади Революции, Манежной площади, в парках «Зарядье» и «Сокольники». Там можно будет посмотреть спектакли, послушать концерты, посетить творческие студии и мастер-классы.

Организаторы фестиваля обещают горожанам и гостям столицы настоящий гастрономический пир, отмечает Ura.ru . Угощать будут традиционными крымскими блюдами. Свыше 300 столичных ресторанов подготовили тематическое меню и винную карту к фестивалю.

Кроме того, Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО с 16 марта по 21 апреля организует выставку «На берегах цветущих Крыма» в медиацентре парка «Зарядье». Там, в частности, будут представлены редкие полотна Ивана Айвазовского. Одна из наиболее ярких картин экспозиции – «Слет планеристов в Коктебеле» Василия Журавлева.