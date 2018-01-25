Москву посетило рекордное число туристов в 2017 году

Москва в новогодние праздники вошла в топ-5 самых популярных туристических маршрутов в мире. В 2017 году ей удалось побить рекорд по количеству туристов. Всего Москву посетил 21 миллион человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.

По его словам, во время новогодних праздников Москву посетили более 10 миллионов человек. Также среди популярных мероприятий – матчи Кубка конфедераций и другие.

«Почти два месяца продолжалось массовое паломничество к мощам святителя Николая Чудотворца, десятки тысяч болельщиков посетили матчи Кубка конфедераций. Всего в различных акциях и массовых мероприятиях 2017 года приняли участие более 50 миллионов человек», - сказал Собянин.

Мэр Москвы также поблагодарил личный состав ГУ МВД по Москве за обеспечение правопорядка.