«Москвоское долголетие», «Мосволонтер» и МЭШ стали лучшими соцпроектами

Проекты «Московское долголетие», «Мосволонтер» и «Московская электронная школа» стали призёрами Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов. Награды мэру Сергею Собянину вручил вице-премьер Виталий Мутко, который возглавляет попечительский совет конкурса. Радостное событие состоялось в Сочи на Российском инвестиционном форуме.

Как подчеркнул Мутко, московские проекты - лучшие муниципальные практики, которые на вооружение берут по всей России. «Московское долголетие» также удостоено специальной награды, которую градоначальнику вручила ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок.

Пилотный проект «Московское долголетие» начал реализовываться 1 марта 2018 года. В мегаполисе заработали свыше 8 тысяч разнообразных кружков, курсов, секций, в которых имеют возможность бесплатно заниматься горожане старше 55 лет. В программу уже включились более 190 тысяч пенсионеров.

В целом заявка российской столицы на конкурс, который координирует Агентство стратегических инициатив, включала 16 практик и начинаний по семи номинациям.