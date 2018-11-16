Москвичка выжила после падения на рельсы метростанции

29-летняя москвичка выжила после падения с платформы на метростанции «Пролетарская», сообщил Агентству «Москва» пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел около 19:30. У женщины закружилась голова, она оступилась и упала с края платформы на жесткий путь. Падение произошло, когда поезд еще находился в тоннеле.

Сотрудники УВД на Московском метрополитене оперативно помогли пассажирке подняться на платформу.

Пострадавшую проводили в комнату полиции, куда был вызван наряд срочной медицинской помощи.

Медики диагностировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Девушка была направлена в горбольницу №13.

Информация об инциденте направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Интервалы движения поездов на фиолетовой ветке метро были увеличены из-за инцидента с пассажиром.

Ранее НСН сообщала, что сбой в движении поездов произошел утром на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена Москвы из-за падения человека на пути.

«Пролетарская» — станция Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Расположена между станциями «Таганская» и «Волгоградский проспект» на территории Таганского района (ЦАО).