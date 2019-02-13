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Москвичи смогут отправить «валентинку» в любую точку мира

13 Февраля 2019 в 14:59
Москвичи смогут отправить «валентинку» в любую точку мира
В преддверии Дня всех влюблённых жители столицы смогут отправить «валентинку» в любую точку мира. Как отмечает АГН «Москва», такая возможность появилась у посетителей демонстрационного павильона Московских центральных диаметров. С 13 по 17 февраля они смогут они сфотографироваться в специальной фотокомнате, а затем распечатать снимок, как тематическую открытку, посвященную Дню всех влюбленных. Её отправят в любую точку мира бесплатно.

Ранее сервис Tvil.ru назвал Санкт-Петербург самым популярным авианаправлением на 14 февраля. В топ-5 также попали Казань, Москва, Казань, Петрозаводск и Ярославль, уточняет RT.

Ранее врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович на пресс-конференции НСН рассказал, в какое русло нужно направить информационную и социальную политику государства, чтобы избежать монетизации праздников.

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