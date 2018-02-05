Москвичи помогли водителю выбраться из раздавленной деревом иномарки

Водителю автомобиля «Volkswagen Polo», на который упало дерево в районе дома 15 по ул. Отрадная, помогли выбраться из салона проходившие мимо люди, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах города.

По предварительным данным, водитель не пострадал.

Отрадная улица проходит с северо-запада на юго-восток, начинаясь от улицы Хачатуряна параллельно улице Декабристов. Пересекает проезд Якушкина, Отрадный проезд и заканчивается на Олонецкой улице. На улице находится Бутырский окружной суд СВАО.