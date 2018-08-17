В предстоящую субботу в столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Гидрометцентра России. По данным синоптиков, в этот день в Москве и области – высокая пожароопасность.

Между тем, сегодня в столице днём столбики термометров дотянутся до отметки +25. Синоптики подчёркивают, что погода будет в целом комфортной, однако москвичей ждёт скачок атмосферного давления – до 753 миллиметров ртутного столба, подчёркивают Дни.ру. Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией стоит уделить своему здоровью повышенное внимание.