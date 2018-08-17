Пятница
17 августа
USD 66.89
EUR 76.06
Горячие новости

Москвичей ждёт скачок атмосферного давления

17 Августа 2018 в 13:44
Москвичей ждёт скачок атмосферного давления

В предстоящую субботу в столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Гидрометцентра России. По данным синоптиков, в этот день в Москве и области – высокая пожароопасность.

Между тем, сегодня в столице днём столбики термометров дотянутся до отметки +25. Синоптики подчёркивают, что погода будет в целом комфортной, однако москвичей ждёт скачок атмосферного давления – до 753 миллиметров ртутного столба, подчёркивают Дни.ру. Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией стоит уделить своему здоровью повышенное внимание.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.