Москвичей ждут туманные выходные

Туман и морось продержатся в Москве до воскресенья, 11 ноября, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков «РИА Новостям».

По словам синоптика, пришедшая в столицу погода объясняется высоким атмосферным давлением и малоподвижным атмосферным фронтом, отмечает RT.

В пятницу, 9 ноября, атмосферное давление превышает норму на 7 мм, а в субботу, 10 ноября превысит ее на 12 мм, уточнил Синенков.

В то же время осадки прекратятся уже в ночь на воскресенье, пишут «Известия».

Ранее в эфире НСН старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев допустил аномально теплую зиму в Москве.