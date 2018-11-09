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Москвичей ждут туманные выходные

9 Ноября 2018 в 10:22
Москвичей ждут туманные выходные

Туман и морось продержатся в Москве до воскресенья, 11 ноября, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков «РИА Новостям».

По словам синоптика, пришедшая в столицу погода объясняется высоким атмосферным давлением и малоподвижным атмосферным фронтом, отмечает RT.

В пятницу, 9 ноября, атмосферное давление превышает норму на 7 мм, а в субботу, 10 ноября превысит ее на 12 мм, уточнил Синенков.

В то же время осадки прекратятся уже в ночь на воскресенье, пишут «Известия».

Ранее в эфире НСН старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев допустил аномально теплую зиму в Москве.

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