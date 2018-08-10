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Москвичей ждет в пятницу жара

10 Августа 2018 в 08:08
Москвичей ждет в пятницу жара

В пятницу в Москву вернется жаркая погода. По прогнозу Росгидромета, воздух прогреется до +26…+28 градусов. Осадков не предвидится. Ветер будет слабым, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

В Московской области синоптики прогнозируют +23…+28 градусов.

Между тем, в части российских регионов ждут, что температура понизится на 10 градусов из-за надвигающегося циклона. В частности похолодания ждут на Урале и в Сибири. Там столбики термометров опустятся до +14…+21 градуса. В некоторых территория пройдут грозы с градом.

По-прежнему жарко на юге России. Там температура воздуха превышает +40 градусов.

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