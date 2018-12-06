Москвичей призывают отказаться от авто из-за снегопада

Москвичам рекомендуют пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт из-за снегопада. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы выпустил предупреждение об ухудшении видимости на дорогах. Там подчеркнули, что весь подвижной состав Мосгортранса, метро и Московского центрального кольца готовы функционировать без сбоев во время непогоды.

Как отмечает RT , в столичном регионе с вечера среды, 5 декабря, к утру четверга 6 декабря уже выпало свыше 10% месячной нормы осадков и снегопад продолжается. По прогнозу московского метеобюро, к середине дня может выпасть еще несколько мм осадков. Температура воздуха будет около 0 градусов, атмосферное давление немного повышено.

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал ранее о «геноциде» автомобилистов в российской столице.