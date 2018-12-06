Москвичей предупредили о двухнедельных «новогодних пробках»

В течение двух последних недель декабря ситуация на важнейших магистралях столицы будет особенно напряженной. С таким заявлением выступили в Центре организации дорожного движения. Эксперты подчеркнули, что период наибольшей загруженности придётся на 24-28 декабря, отмечает агентство Москва.

В канун Нового года, 31 числа, дороги столицы в основном буду свободны. Затруднения прогнозируются у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что снег, выпавший в российской столице минувшей ночью, не растает до наступления весны.