Москвичей предупредили о двенадцатиградусных морозах

На следующей неделе жителей столичного региона ждёт существенное похолодание. Как пишет ТАСС, об этом рассказал заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По её словам, в начале следующей недели днём в столице прогнозируется до восьми градусов мороза. В тёмное время суток синоптики пообещали порядка минус 12-ти. Сильных снегопадов не ожидается, возможны лишь небольшие осадки. Метеорологи подчеркнули, что такой характер погоды сохраниться в регионе вплоть до среды.

Между тем, ранее сообщалось, что сегодня в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В Гидрометцентре отметили, что местами его порывы могут составить 15 метров в секунду.



