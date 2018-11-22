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Москвичей предупредили о двенадцатиградусных морозах

22 Ноября 2018 в 14:51
Москвичей предупредили о двенадцатиградусных морозах

На следующей неделе жителей столичного региона ждёт существенное похолодание. Как пишет ТАСС, об этом рассказал заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По её словам, в начале следующей недели днём в столице прогнозируется до восьми градусов мороза. В тёмное время суток синоптики пообещали порядка минус 12-ти. Сильных снегопадов не ожидается, возможны лишь небольшие осадки. Метеорологи подчеркнули, что такой характер погоды сохраниться в регионе вплоть до среды.

Между тем, ранее сообщалось, что сегодня в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. В Гидрометцентре отметили, что местами его порывы могут составить 15 метров в секунду.

 


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