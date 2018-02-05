Москвичей ожидает улучшение погоды

Столичным жителям прогнозируют улучшение погодных условий. Об этом RT рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, основное ненастье миновало столичный регион и ушло в сторону Костромской области. Доступ морозного воздуха будет обеспечен холодной тыловой частью циклона, заметил синоптик. Это приведёт к тому, что снегопады пойдут на спад.

Однако уже во вторник в столицу придёт резкое похолодание. Температура будет до минус 14, минус 19 градусов новью, а днём минус 8 и минус 13. С четверга ожидается потепление, однако к выходным в регион придёт Балканский циклон, и снегопады возобновятся, но уже более умеренные, заключил Тишковец.

Добавим, что в то же время в Северной столице МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий, пишут «Известия».