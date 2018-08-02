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Москвичей ожидает небольшое похолодание лишь к выходным

2 Августа 2018 в 15:18
Москвичей ожидает небольшое похолодание лишь к выходным
Гидрометцентр объявил на 3 августа «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области. Предупреждение связано с высокой пожароопасностью. Как пишет RT, жара в Москве, как и в четверг, может превысить 30-градусную отметку.

Жителей столицы призвали проявлять максимальную осторожность. Носить головные уборы, по возможности не появляться в самую жару на улицах, обязательно пить воду.

На МЦК и в метро пассажирам стали бесплатно раздавать воду.  Роспотребнадзор предложил сокращать на час рабочий день, если температура в помещении превысит +28.

В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные – днем в субботу ожидается 27-29 градусов.

В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до +13-18 градусов, днем будет 23-25.

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