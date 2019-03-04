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Москвичам рекомендуют прятаться от агрессивных ворон под зонтом

4 Марта 2019 в 10:24
Москвичам рекомендуют прятаться от агрессивных ворон под зонтом

Жителям российской столицы рекомендуют вооружаться зонтами и носить с собой этот аксессуар для защиты от стай ворон. Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», об этом заявил руководитель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин. Он отметил, что весной в период гнездования поведение пернатых становится агрессивным.

При этом орнитологи рекомендуют не вступать в конфликты с воронами, а просто пройти мимо стаи пернатых, прикрывшись зонтом. Особенно агрессивным поведением птицы отличаются весной и ранним летом.

Между тем, жители подмосковного Ногинска ранее сообщили об одиноко плавающем в реке Клязьме лебеде. Обеспокоенные этим фактом, они обратились в центр помощи диким птицам, заявив, что птица плавает одна, не боится людей и выглядит голодной. Однако специалисты посоветовали оставить лебедя в покое – вмешательство может лишь повредить птице, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

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