Москвичам предрекли скорый конец лета

Остались считанные дни, когда москвичи могут покупаться, позагорать и насладиться жарким летом, заявил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в последний раз столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки в конце текущей недели.

Во вторник, 31 июля в столице ожидается +25…+27 °С, со среды по пятницу прогнозируется дневная температура +27…+30 °С. В выходные местами пройдут небольшие дожди.

Август синоптики обещают теплым с постепенным снижением температуры, прохладными ночами и туманами.