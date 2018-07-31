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Москвичам предрекли скорый конец лета

31 Июля 2018 в 13:17
Москвичам предрекли скорый конец лета

Остались считанные дни, когда москвичи могут покупаться, позагорать и насладиться жарким летом, заявил RT ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в последний раз столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки в конце текущей недели.

Во вторник, 31 июля в столице ожидается +25…+27 °С, со среды по пятницу прогнозируется дневная температура +27…+30 °С. В выходные местами пройдут небольшие дожди.

Август синоптики обещают теплым с постепенным снижением температуры, прохладными ночами и туманами.

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