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Москвича будут судить за ношение на руках сотрудника Росгвардии

11 Мая 2018 в 22:36
Москвича будут судить за ношение на руках сотрудника Росгвардии

Следствие предъявило обвинение мужчине, который применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии на метростанции «Сухаревская», сообщила Агентству «Москва» старший помощник руководителя ГСУ Следкома по городу Юлия Иванова.

6 мая обвиняемый, умышленно желая воспрепятствовать законной деятельности сотруднику, находящемуся в форменном обмундировании, обхватил его руками со спины, демонстративно сковав движения, и пронес по станции метро.

Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия)— федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, спецслужба, создана 5 апреля 2016 года. В структуру службы входят войска национальной гвардии Российской Федерации, созданные на базе ВВ МВД России. Относится к государственным военизированным организациям, которые имеют право приобретать боевое ручное стрелковое и иное оружие.

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