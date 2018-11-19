Москвич случайно ранил себя из пневматического пистолета

Полиция проводит проверку по факту ранения, которое случайно нанес себе из пневматического оружия мужчина по адресу: ул. Новокосинская, д. 17, корп. 7, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Уточняется, что мужчина случайно ранил себя из пневматического пистолета во время перезарядки оружия.

Ранее НСН сообщала, что зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает целесообразным ужесточить законодательство на ношение оружия. Депутат предложил создать единую базу данный, в которой будет храниться информация о владельцах оружия.

В беседе с НСН президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов согласился с парламентарием.