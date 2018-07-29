Москвич накопил долгов по алиментам на 118 млн рублей

В России выявлен самый злостный неплательщик алиментов. Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов, это 50-летний москвич. Его долг жене и четверым детям более 118 млн рублей.

В ведомстве отметили, что мужчина отказывается выплачивать алименты добровольно, поэтому к нему «применен весь комплекс мер принудительного исполнения», пишет RT.

Отметим, что законодатели регулярно выдвигают все новые способы, как простимулировать россиян выплачивать алименты. Ранее было предложено не выдавать неплательщикам права на вождение автомобиля.

К слову, в Татарстане задолженность по алиментам у 20 тысяч жителей превысили 3 млрд рублей. Больше половины неплательщиков лишились права выезда за границу, у 2,8 тысяч человек изъяли водительские права.