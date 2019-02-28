Москвич едва не сгорел заживо в солярии

Житель Москвы получил 80% ожогов тела в солярии оздоровительного комплекса столичного метрополитена в Лесном городке. 35-летний мужчина попал в реанимацию с ожогами от искусственных ультрафиолетовых лучей. Как сообщает сайт KP.RU , трагедией едва не закончился для Руслана, вагоновожатого трамвая, День защитника Отечества 23 февраля.

К счастью для пострадавшего, он получил ожоги первой степени. Несмотря на это, у него возникла острая ожоговая интоксикация и шок. Сейчас состояние Руслана стабилизировалось.

Он намерен подать в суд на оздоровительный комплекс столичной подземки. Полиция проводит предварительную проверку, чтобы установить виновного в том, что москвич едва не сгорел заживо.