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Москвич едва не сгорел заживо в солярии

28 Февраля 2019 в 18:09
Москвич едва не сгорел заживо в солярии

Житель Москвы получил 80% ожогов тела в солярии оздоровительного комплекса столичного метрополитена в Лесном городке. 35-летний мужчина попал в реанимацию с ожогами от искусственных ультрафиолетовых лучей. Как сообщает сайт KP.RU, трагедией едва не закончился для Руслана, вагоновожатого трамвая, День защитника Отечества 23 февраля.

К счастью для пострадавшего, он получил ожоги первой степени. Несмотря на это, у него возникла острая ожоговая интоксикация и шок. Сейчас состояние Руслана стабилизировалось.

Он намерен подать в суд на оздоровительный комплекс столичной подземки. Полиция проводит предварительную проверку, чтобы установить виновного в том, что москвич едва не сгорел заживо.

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