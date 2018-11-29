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«Москва.Центр» названа лучшей окружной газетой столицы

29 Ноября 2018 в 16:44

Издание «Москва. Центр» названо лучшей окружной газетой. В Москве в четверг были подведены итоги ежегодного конкурса «Информируем из первых рук». В его задачи входит определение лучших окружных и районных СМИ по качеству информирования жителей о событиях в городе. Награда вручается по нескольким номинациям.

Рейтинг локальных СМИ составляют эксперты рабочей группы и члены городской комиссии с участием Союза журналистов Москвы.

Лучшей фотографией о жизни города стала работа, посвященная прошедшему Чемпионату мира по футболу. Автор фотографии – Александр Кожохин из газеты «Южные горизонты». На снимке - двор дома, в котором бабушки-болельщицы и маленькая девочка собрались у телевизора поболеть за сборную России против команды Уругвая.

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