Вторник
02 апреля
USD 65.42
EUR 73.5
Горячие новости

Москва выставила на торги три торговых объекта в Саду им. Баумана

2 Апреля 2019 в 15:55
Москва выставила на торги три торговых объекта в Саду им. Баумана
Фото: Инвестиционный портал г. Москвы

Три нестационарных торговых объекта в Саду культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана выставлены на аукцион. Об этом сообщил столичный Департамент по конкурентной политике.

Два лота площадью 21 и 50 квадратных метров предназначены для общественного питания. Начальная стоимость первого объекта составляет 47 тысяч рублей, второго – 112,9 тысячи рублей. Третий лот стоимостью 63 тысячи рублей предназначен для размещения услуг в области спорта и отдыха.

Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Заявки на участие в аукционах принимаются до 12 апреля 2019 года. Ознакомиться информацией по каждому лоту можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.