Москва выставила на торги три торговых объекта в Саду им. Баумана

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Три нестационарных торговых объекта в Саду культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана выставлены на аукцион. Об этом сообщил столичный Департамент по конкурентной политике.

Два лота площадью 21 и 50 квадратных метров предназначены для общественного питания. Начальная стоимость первого объекта составляет 47 тысяч рублей, второго – 112,9 тысячи рублей. Третий лот стоимостью 63 тысячи рублей предназначен для размещения услуг в области спорта и отдыха.