Москва выставила на торги три торговых объекта в Саду им. Баумана

Три нестационарных торговых объекта в Саду культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана выставлены на аукцион. Об этом сообщил столичный Департамент по конкурентной политике.
Два лота площадью 21 и 50 квадратных метров предназначены для общественного питания. Начальная стоимость первого объекта составляет 47 тысяч рублей, второго – 112,9 тысячи рублей. Третий лот стоимостью 63 тысячи рублей предназначен для размещения услуг в области спорта и отдыха.Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Заявки на участие в аукционах принимаются до 12 апреля 2019 года. Ознакомиться информацией по каждому лоту можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».