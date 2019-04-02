Москва выставила на торги три помещения на востоке

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукционы по аренде три лота на востоке столицы.
Первый лот площадью 133 квадратных метра располагается на первом этаже жилого дома в районе «Косино-Ухтомский». Рядом находится Салтыковский лесопарк, ближайшая станция метро «Лермонтовский проспект». Его стартовая стоимость составляет 902,6 тысячи рублей.
На торги выставлено нежилое помещение в Перово площадью 10,7 квадратных метра, расположенное на первом этаже жилого дома первой линии. Станция метро «Перово» находится в шаговой доступности, рядом с объектом находится Терлецкий лесопарк. Начальная цена лота - 812 тысяч рублей.
Третий лот – нежилое помещение площадью 161,7 квадратных метра в Ивановском районе, расположенное в жилом доме на первой линии. Ближайшая станция метро – «Новогиреево», рядом находится Измайловский парк. Стартовая стоимость лота составляет 1,4 миллиона рублей.Инвестиционном портале Москвы.