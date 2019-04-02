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Москва выставила на торги три помещения на востоке

2 Апреля 2019 в 15:24
Москва выставила на торги три помещения на востоке
Фото: Инвестиционный портал г. Москвы

Департамент города Москвы по конкурентной политике выставил на аукционы по аренде три лота на востоке столицы.

Первый лот площадью 133 квадратных метра располагается на первом этаже жилого дома в районе «Косино-Ухтомский». Рядом находится Салтыковский лесопарк, ближайшая станция метро «Лермонтовский проспект». Его стартовая стоимость составляет 902,6 тысячи рублей.

Документация

На торги выставлено нежилое помещение в Перово площадью 10,7 квадратных метра, расположенное на первом этаже жилого дома первой линии. Станция метро «Перово» находится в шаговой доступности, рядом с объектом находится Терлецкий лесопарк. Начальная цена лота - 812 тысяч рублей.

Документация

Третий лот – нежилое помещение площадью 161,7 квадратных метра в Ивановском районе, расположенное в жилом доме на первой линии. Ближайшая станция метро – «Новогиреево», рядом находится Измайловский парк. Стартовая стоимость лота составляет 1,4 миллиона рублей.

Документация

Прием заявок на участие в аукционах завершается 12 апреля 2019 года. Торговые сессии пройдут 18 апреля 2019 года. Получить подробную информацию об интересующих объектах недвижимости и процедуре проведения торгов можно на Инвестиционном портале Москвы.
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